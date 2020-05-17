الحداد يبارك لجريدة الصباح الرسمية في الذكرى (17) لتأسيسها ويؤكد على تعزيز الخطاب الوطني

2020/05/17 | 10:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد برقية تهنئة إلى رئيس وسكرتير التحرير وكافة الصحفيين والعاملين في جريدة الصباح الرسمية بمناسبة الذكرى السنوية (17) لتأسيسها متمنياً لهم المزيد من النجاح والتألق والتقدم في عالم الصحافة.وقال الحداد في بيان وتلقته وكالة صدى , بالقول :” ندعو الى تكثيف العمل والمزيد من الجهود

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