مصرف الرافدين يحذر من صفحات تدعي شمول الموظفين بسلفة ٢٥ مليون دينار

2020/05/17 | 10:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حذر مصرف الرافدين من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي شمول موظفي دوائر الدولة بسلفة ٢٥ مليون دينار .وقال بيان للمصرف، ان “العديد من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تدعي بان لديها الاستعداد الكامل لشمول الموظفين الموطنة رواتبهم بسلفة ٢٥ مليون دينار “، مشيرا الى :” ان تلك الصفحات وهمية […]

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