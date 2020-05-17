تأجيل إفتتاح منفذ الشلامجة الحدودي

2020/05/17 | 10:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعنلت خلية الأزمة في محافظة البصرة تأجيل افتتاح منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران إلى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا في المحافظة.

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