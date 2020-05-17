علي عدنان: عودة التدريبات مؤشر لعودة الحياة للمنافسة

2020/05/17 | 10:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب لاعب منتخبنا الوطني، المحترف في صفوف فريق فانكوفر وايتكابس الكندي لكرة القدم، علي عدنان عن سعادته الكبيرة بعودته للتدريبات بعد التوقف القسري بسبب تفشي فيروس كورونا.

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