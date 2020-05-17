تعرف على كيفية التمييز بين الدبابير القاتلة من الدبابير الأخرى

2020/05/17 | 10:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشفت التقارير الصحفية الحديثة عن وصول ما يسمى بـ”الدبابير القاتلة” إلى الولايات المتحدة.وتعرف هذه الأنواع من الدبابير باسم “الدبابير الآسيوية العملاقة” (Vespa mandarinia)، وهي دبابير كبيرة يبلغ طولها نحو 5 سم، ووقع اكتشافها مؤخرا في واشنطن، وهي نوع غير معروف حدوثه في أمريكا الشمالية.وتتميز الدبابير برؤوس كبيرة برتقالية وخلفية […]

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