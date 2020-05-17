زيدان يقرر اراحة نجوم ريال مدريد

2020/05/17 | 10:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن السبب وراء قرار مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، بإعطاء راحة للاعبين من التدريبات، اليوم الأحد.ووفقاً لموقع ديفنسا سنترال الإسباني، فإن “ريال مدريد لن يتدرب بناء على قرار زيدان الذي منحهم يوح راحة، على أن يعودوا للتدريبات في فالديبيباس غداً الإثنين”.وأوضح الموقع: “زيدان أعطى الفريق راحة بسبب […]

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