نائب: أمريكا غير جادة في الانسحاب من العراق والحكومة ستوافق على بقاء القوات

2020/05/17 | 10:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب باسم خشان، أن الولايات المتحدة غير جادة في الانسحاب من العراق امتثالا لقرار مجلس النواب بإخراجهم من البلاد المصوت عليه خلال حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، فيما بين أن الكاظمي سيوافق على بقاء القوات الأمريكية.وقال خشان، في تصريح إن “قرار مجلس الوزراء بتشكيل فريق لمراجعة الاتفاقية الإستراتيجية مع الولايات المتحدة […]

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