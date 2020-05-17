تعافي العشرات من المصابين بكورونا في بغداد

2020/05/17 | 10:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم الاحد، عن تماثل العشرات من المصابين بفيروس كورونا الى الشفاء ومغادرتهم مستشفيات العاصمة.

وقال مديرالدائرة الدكتور جاسب لطيف الحجامي، في منشور على صفحته "فيسبوك" اليوم، إن ٤٩ مريضا غادرو، اليوم، المستشفيات بعد اكتسابهم الشفاء التام من مرض فيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية يوم امس السبت تسجيل ٤ وفياة و٦٧ إصابة جديدة في البلاد بينها 13 اصابة في جانب الكرخ، خلال ٢٤ ساعة.

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