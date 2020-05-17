من يمتنع سيغرَّم ويُحال للقضاء.. الأنبار تفرض حجراً إلزامياً على الوافدين من الخارج

2020/05/17 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

بغداد اليوم-الأنبار

أعلنت دائرة صحة محافظة الأنبار، الأحد (17 أيار 2020)، فرض حجر إلزامي على الوافدين العراقيين من الخارج، فيما أكدت أن من يمتنع عن الحجر سيتم تغريمه ويتم إحالته الى القضاء.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نود إعلامكم أنه سيتم حجر الوافدين العراقيين من الخارج حجراً صحياً في اماكن الحجر الصحي، التابعة لدائرة صحة الانبار، وليس حجراً منزلياً، ومدة الحجر ستكون 14 يوماً دون استثناء اي شخص من تلك الإجراءات"، مؤكدة "إحالة الوافد الذي يمتنع عن الحجر الصحي الى المحاكم المختصة، وفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار".

وأضافت، أن "جوازات الوافدين العراقيين العائدين من جميع الدول، سيتم حجزها لدى مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة (دون استثناء)، وعدم إعادتها إليهم إلا بعد استكمال اجراءات الحجر والفحص الصحي"، مشيرة الى أن "ذلك القرار استنادا الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان المرقم 9901 في 11 /5 /2020، وكتاب وزارة الصحة / مكتب الوكيل الفني المرقم 25393 في 12 / 5 / 2020".

ووصل عدد الإصابات الكلي في العراق، الى 3260 حالة إصابة، بينما مجموع حالات الوفاة بلغ 121 حالة، في حين بلغت حالات الشفاء الى 2126 حالة، أما عدد الراقدين الكلي بلغ 1013، بعد تسجيل 67 إصابة جديدة أمس السبت، بحسب بيان وزارة الصحة.

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ، الأحد (17 أيار 2020)، شفاء 49 مصاباً بفيروس كورونا ومغادرتهم المستشفى.

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي، في بيان، إنه "49 مصاباً بفايروس كورونا في صحة الكرخ اكتسبوا الشفاء التام".

وأضا

بغداد اليوم- متابعة

ضمن إجراءات خطة حكومية بريطانية لمكافحة وباء "كورونا"، يخضع عدد من الكلاب لتدريبات خاصة من أجل الكشف عن الأشخاص المصابين بالمرض.

فبحسب تقارير إعلامية بريطانية فإن الحكومة، وفي برنامج خاص لمكافحة الوباء ومن ضمنها اس

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت مديرية صحة ديالى، الأحد (17 أيار 2020)، وفاة مصاب بفيروس كورونا في المحافظة.

وذكر إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "إحدى الحالات المشخصة بالإصابة بوباء كورونا، من ضمن الحالات التي أعلن عنها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( من يمتنع سيغرَّم ويُحال للقضاء.. الأنبار تفرض حجراً إلزامياً على الوافدين من الخارج) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( من يمتنع سيغرَّم ويُحال للقضاء.. الأنبار تفرض حجراً إلزامياً على الوافدين من الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).