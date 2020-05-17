صحة الكرخ تعلن شفاء 49 مصاباً بفيروس كورونا ومغادرتهم المستشفى

2020/05/17 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ، الأحد (17 أيار 2020)، شفاء 49 مصاباً بفيروس كورونا ومغادرتهم المستشف...





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