إيران تدعو وزير الدفاع لزيارتها وتكشف عن مساعدات ستُرسل إلى السفارة العراقية لديها

2020/05/17 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

دعت وزارة الدفاع الإيرانية، الاحد (17 أيار 2020)، وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري الى زيار...





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