العثور على جثة السفير الصيني لدى إسرائيل داخل مقر إقامته

2020/05/17 | 10:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام عبرية بالعثور اليوم الأحد على جثة سفير الصين لدى إسرائيل، دو في، داخل مقر إقامته في مدينة هرتسليا.

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