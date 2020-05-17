صحة الكرخ تعلن شفاء 49 مصاباً بفايروس كورونا

2020/05/17 | 10:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الأحد، شفاء 49 مصاباً بفيروس كورونا ومغادرتهم المستشفى.وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي، في بيان تلقته وكالة صدى، إن”49 مصاباً بفايروس كورونا في صحة الكرخ اكتسبوا الشفاء التام”.وأضاف أن “المصابين بعد اكسابهم الشفاء التام غادروا المستشفى”.

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