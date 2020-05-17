ضمن “اسود الجزيرة”.. الحشد الشعبي يشرع بعملية تأمين مناطق الثرثار

2020/05/17 | 10:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شرع اللواء السابع للحشد الشعبي، الاحد، بعملية تأمين مناطق الثرثار شرق محافظة الانبار ضمن عمليات “اسود الجزيرة” التي انطلقت اليوم.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “ضمن عملية اسود الجزيرة شرعت قوات اللواء السابع للحشد بتأمين مناطق الثرثار والحدود الفاصلة بين الانبار وصلاح الدين من فلول داعش”.وأضاف البيان أن […]

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