شركة أوروبية لصناعة السلع الفاخرة تذهب ضحية الجائحة

2020/05/17 | 10:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت مجموعة ريجمونت السويسرية، ثاني أكبر شركات السلع الفاخرة في العالم، عن انخفاض حاد في صافي الأرباح للعام المالي 2019 / 2020 بسبب فيروس كورونا.وقالت مالكة شركة كارتييه، فان كليف-آربلز، شركات صناعة الساعات بياجيه، وIWC، وفاشرون كونستانتين، إنها عانت من جراء تأثير فيروس كورونا بشدة الربع الأخير من سنتها المالية، وتوقعت […]

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