تأجيل إفتتاح منفذ الشلامجة الحدودي الى اشعار اخر

2020/05/17 | 10:39 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

أعنلت خلية الأزمة في محافظة البصرة تأجيل افتتاح منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران إلى إشعار آخر بسبب تفش...

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