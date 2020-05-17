دورتموند يتعرض لضربة قاسية بعد استئناف الموسم

2020/05/17 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعرض نادي بروسيا دورتموند الألماني لضربة قاسية، في ليلة استئناف “البوندسليغا”، بعد توقف دام لأكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.وعلى هامش اللقاء الذي فاز به بروسيا دورتموند على شالكه 4-0، في إطار الأسبوع 26 بالدوري الألماني، أكد مدرب “أسود الفيستيفاليا”، لوسيان فافر، وفقاً لمجلة فرانس فوتبول، أنه “لن يستطع الاعتماد على مدافعه […]

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