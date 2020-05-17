لجنة الخدمات : تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول عمل مطار بغداد الدولي

2020/05/17 | 10:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..كشف عضو في لجنة الخدمات البرلمانية، عن عزم لجنته عقد اجتماع هام اليوم لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول “ملفين خطيرين” يرتبطان بعمل مطار بغداد الدولي.، موضحا أن الملفين فيهما ما وصفه بـ”فساد غير طبيعي” ابرما في الايام الاخيرة لحكومة عبد لمهدي.وقال النائب جاسم البخاتي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ، […]

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