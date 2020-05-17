2020/05/17 | 10:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعنلت خلية الأزمة في محافظة البصرة تأجيل افتتاح منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران إلى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا في المحافظة.وقال المتحدث باسم خلية الأزمة العقيد ثائر عيسى نجم، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “افتتاح المنفذ كان من المقرر له في الخامس عشر من الشهر الجاري وتم تأجيله إلى إشعار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. تأجيل افتتاح منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران إلى إشعار آخر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة.. تأجيل افتتاح منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران إلى إشعار آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).