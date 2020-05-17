كورونا تهبط بأرباح العربية للطيران بنسبة 45% بالربع الأول 2020

2020/05/17 | 10:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة انخفضت الأرباح الصافية لشركة العربية للطيران بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل الى 71 مليون درهم في فترة الربع الأول من العام الحالي.ويعزى انخفاض الأرباح الى تراجع إيرادات الشركة بنسبة 12% الى 901 مليون درهم نتيجة التداعيات التي نجمت عن جائحة كورونا وتأثيرها المباشر على قطاع الطيران العالمي كاغلاق المطارات وتقييد […]

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