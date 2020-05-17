وزير الصحة : المباشرة بإجراءات العزل المناطقي في بغداد والبصرة

2020/05/17 | 10:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن وزير الصحة والبيئة، قرب المباشرة بإجراءات العزل المناطقي في العاصمة بغداد وبعض مناطق محافظة البصرة.وذكرت دائرة التوعية والاعلام البيئي، في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الاحد ، إن و زير الصحة والبيئة اعلن عن قرب المباشرة بإجراءات العزل المناطقي في ست مناطق، خمس منها في بغداد.واوضحت أن المناطق المشمولة بالاجلاراء […]

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