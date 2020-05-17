2020/05/17 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور اللقاح ضد الكورونا والكوفيد..



بيد الأمريكان ـ فقط ــ سلاح دمار شامل... شركة سانوفي SANOFI الفرنسية والعالمية للأدوية واللقاحات..



والتي توصلت ـ تقريبا لاكتشاف اللقاح الضروري لمافحة الكورونا والكوفيد..



بعض من أسهمها أمريكية..



ولكن رونالد ترامب..



تمكن من زيادة أكثرية الأسهم من بداية هذه السنة..



وضخ المليارات لأبحاث اللقاح ضد الكورونا والكوفيد..



مع شروط حازمة مـلـزمـة..



بأن الإدارة الأمريك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللقاح ضد الكورونا والكوفيد.. بيد الأمريكان فقط سلاح دمار شامل... - غسان صابور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللقاح ضد الكورونا والكوفيد.. بيد الأمريكان فقط سلاح دمار شامل... - غسان صابور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).