محافظ البصرة: دائرة الموارد المائية سترسل آليات لحل مشكلة المياه في أنهر قضاء الصادق

2020/05/17 | 11:04 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاؤ الفريجيأكد محافظ البصرة المهندس عبد الأمير العيداني ان هناك تواصل مستمر مع مدير دائرة الموارد المائية في المحافظة لمتابعة موضوع مشكلة المياه في نهر الداير ونهر عنتر في قضاء الصادق الواقع شمال محافظة البصرة، مشيراً الى ان دائرة الموارد المائية وللتقليل من معاناة المواطنين الساكنين في تلك المناطق ارسلت حفارة لتسليك الأنهر لزيادة تصريف المياه .وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص وتلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان هناك تواصل مستمر مع مدير دائرة الموارد المائية جمعة شياع والذي أكد إرسال حفارة للتقليل من المشكلة لحين وصول الحفارة البرمائية التي ستقوم بغلق نهايات الأنهر التي تسحب المياة المالحة عند ظاهرة الجزر.وبين « مدير دائرة الموارد المائية انه تم فتح (٥) أنابيب من مجموع (١٤) انبوب من المعبر الأنبوبي لزيادة تصريف نهر الفرات ورفع منسوب المياه لكي يدخل الماء العذب الى الأنهر الفرعية لحين مد الأنبوب الناقل للمياة العذبة للأسالات لغرض إنهاء المشكلة.واوضح» جمعة أن مشكلة نهر الداير وعنتر هي تتعلق بالأسالة وليست بالأرواء حيث وضِعت الأسالات دون موافقات الموارد المائية ولان الأنهار فرعية ومعرضة للشحة والتلوث عند نزول المناسيب وفي هذه الايام حدث نزول مفاجئ بالمناسيب وجزر عالي مما ادى ذلك الى زيادة التراكيز في الانهر، اضافة الى ان مديرية اهوار ذي قار تعمدت الى غلق المعبر الانبوبي الذي يغذي البصرة ب٤٠م٣/ ثا من المياه دون علم الموارد والأهور مما ادى ذلك إلى نزول مناسيب المياه.إلى ذلك، افتتح محافظ البصرة المهندس أسعد عبد الأمير العيداني جسر الشهيد كنعان التميمي (جسر التنومة) الذي يربط قضاء شط العرب بمركز المحافظة بعد أكتمال أعمال الفتحة الملاحية من قبل شركة بن ماجد التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن العراقية.وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص خلال افتتاحه لجسر الشهيد كنعان التميمي (جسر التنومة) ان الكوادر الهندسية والفنية أكملت أعمال الفتحة الملاحية والتي ستسهل مرور سير المركبات بين قضاء شط العرب ومركز البصرة، فضلاً عن تسهيل حركة السفن القادمة الى ميناء المعقل.وبين محافظ البصرة ان الكوادر العاملة في شركة بن ماجد بذلت جهود حثيثة وكبيرة خلال الفترة الماضية رغم جائحة كورونا لكنهم أكملوا مهام صيانة وإكمال نصب الفتحة الملاحية في جسر الشهيد كنعان التميمي (جسر التنومة).واضاف محافظ البصرة انه كانت هناك جولات ميدانية مختلفة لمتابعة العديد من المشاريع المهمة في البصرة ومن بينها مشروع الفتحة الملاحية، مؤكداً أنه من واجب الحكومة المحلية متابعة المشاريع الخدمية المهمة لأبناء الشعب البصري.

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