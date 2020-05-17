2020/05/17 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قامت سفارات عدة دول أوروبية، من دول الاتحاد الأوروبي وخارجه، في بغداد، برفع علم المثليين الملون تض...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سفارات الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا في بغداد تتضامن مع ’’المثليين’’ بالعلم الملّون (صورة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سفارات الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا في بغداد تتضامن مع ’’المثليين’’ بالعلم الملّون (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).