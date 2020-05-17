الليلة.. بايرن ميونخ يظهر لأول مرة بعد جائحة كورونا ضد يونيون برلين

2020/05/17 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

يستهل فريق بايرن ميونخ مبارياته فى استئناف الموسم الحالى من الدورى الألمانى "البوندزليجا"، بحلوله ضيفا على يونيون برلين فى السابعة من مساء اليوم الاحد،( 17 مايس 2020) على ملعب "آندر ألتن فورستيرى" فى الجولة الـ 26 من المسابقة.

وعادت منافسات الدورى الألمانى أمس السبت بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا، ويحتل البايرن صدارة جدول ترتيب الدورى الألمانى برصيد 55 نقطة بعد مرور 25 جولة، فيما يتواجد فريق يونيون برلين فى المركز الحادى عشر برصيد 30 نقطة.

ويغيب عن البايرن فى لقاء اليوم، الثلاثى نيكلاس شولة ، فيليب كوتينيو و توليسو بداعى الإصابة، بالإضافة إلى شكوك حول مشاركة الإسبانى خافى مارتينيز، كما كشف المدير الفنى هانز فليك خلال المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء.

كان فليك قد أكد فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء قائلا :"أنا راض جدا عن كيفية تعامل جميع العاملين فى نادي بايرن ميونيخ مع الوضع، لأنه خاصة فى هذا النادى يراقبنا الكثير من الأشخاص".

وعن المنافس قال:"أعتقد أننا يمكن أن نتوقع نفس الشيء كما هو الحال مع الجماهير، فريق عدواني يلعب مباشرة نحو المرمى، سيكون على بايرن أن يجلب العقلية ويدخل فى المبارزات، لن ننهى المباريات التسع فقط بطريقة ، نريدها مع كرة القدم الجميلة".

كما يلتقى اليوم أيضا فريق كولن على ملعبه "راين إينرجى ستاديون" مع ضيفه ماينز فى الثالثة والنصف عصرا.

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي سيسكا موسكو الروسي، اليوم السبت، وفاة طبيب فريق كرة السلة بالنادي، عن عمر يناهز 44 عامًا عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر سيسكا موسكو بيانًا رسميًّا نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويت

بغداد اليوم/ متابعة

جقق فريق بوروسيا دورتموند اول فوز له بعد عودة المنافسة الالمانية اليوم السبت،( 16 مايس 2020)، جاء على حساب شالكه برباعية دون رد، في لقاء جرى على ملعب سيجنال إيدونا بارك، بديربي الرور، في إطار الجولة الـ26 من الدوري الألما

بغداد اليوم/ متابعة

أعربت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن رغبتها في مساعدة الأندية ماليًا لكي تتمكَّن من استئجار طائرات للتوجُّه إلى ملاعب إقامة المباريات عندما يستأنف الموسم في إسبانيا.

وعقد خافيير تيباس، رئيس الرابطة، اجتماعًا عبر الفيديو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الليلة.. بايرن ميونخ يظهر لأول مرة بعد جائحة كورونا ضد يونيون برلين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الليلة.. بايرن ميونخ يظهر لأول مرة بعد جائحة كورونا ضد يونيون برلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).