أكثر من 9700 إصابة بفيروس كورونا في روسيا خلال يوم واحد

2020/05/17 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأحد (17 أيار 2020)، تسجيل 94 حالة وفاة، و9709 إصابة جديدة بفيروس...





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