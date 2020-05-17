الكاظمي: العراق يواجه الإرهاب بقوة وثبات

2020/05/17 | 11:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إنه ينتظر اكتمال تشكيل الحكومة، التي يترأسها، مشيرا إلى أن بغداد تواجه الإرهاب بقوة وثبات....

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