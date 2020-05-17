2020/05/17 | 11:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أنهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المقابلات المجدولة لـ ( ٨٦٠ ) من موظفيها في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات للمتقدمين الراغبين بتسنم منصب مدير مكتب أو قسم أو شعبة.ويقوم مجلس المفوضين بذلك تنفيذاً لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ( ٣) لسنة ٢٠١٩ حيث بدأ بمراجعات في تغيير وبناء الهيكل التنظيمي والنظام الاداري […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات تنهي ٨٦٠ مقابلة لمراجعة هيكلها الاداري) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات تنهي ٨٦٠ مقابلة لمراجعة هيكلها الاداري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).