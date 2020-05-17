اللواء السابع للحشد يشرع بعملية تأمين مناطق الثرثار ضمن عملية اسود الجزيرة

2020/05/17 | 11:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرع اللواء السابع للحشد الشعبي، الاحد، بعملية تامين مناطق الثرثار شرق محافظة الانبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى انه ” ضمن عملية اسود الجزيرة شرعت قوات اللواء السابع للحشد بتأمين مناطق الثرثار والحدود الفاصلة بين الانبار وصلاح الدين من فلول داعش”، لافتا الى ان “القوات تواصل تقدمها وفق الخطط المرسومة ضمن قاطع

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