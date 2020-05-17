ترمب للأميركيين : سنعود إلى الحياة الطبيعية سواء وجدنا اللقاح أم لم نجده

2020/05/17 | 11:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فتح قطاعات الاقتصاد بغض النظر عن نتائج التوصل إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا.

وقال ترمب في تصريحات صحفية إن بلاده ستنهي الإغلاق العام لتستأنف عجلة الاقتصاد سواء توفر لقاح مضاد لوباء كورونا أم لم يتوفر، فيما شبه عمليات البحث عن اللقاح بجهود الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية لإنتاج أول سلاح نووي في العالم.

وأشار ترمب الى أن السرعة التي تعمل بها بلاده للتوصل الى لقاح مضاد للفيروس ستقود الى الإعلان عنها نهاية العام الحالي.

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