الزرفي يدعو الى إعادة تشكيل اللجان البرلمانية وفق رؤية وطنية

2020/05/17 | 11:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن ائتلاف النصر عدنان الزرفي، الى اعادة تشكيل لجان البرلمان حتى لا تكون مظلة للفساد.

ورأى الزرفي في تغريدة عبر حسابه بتويتر، أنه من الضروري تغيير سياقات عمل مجلس النواب ويُعاد تشكيل لجانه وفق رؤية وطنية وان يواكب جدول المجلس المتغيرات الحقيقية في الاقتصاد والأمن لا ان يكون مظلة لحماية فساد الحكومات بحسب تعبيره.

ارى من الضروري ان تتغيرَ سياقات عمل مجلس النواب ويُعاد تشكيل لجانه وفق رؤية وطنية وان يُواكبَ جدول المجلس المُتغيرات الحقيقية في الاقتصادِ والأمن لا ان يكون مظلة لحمايةِ فساد الحكومة .

— عدنان الزرفي Adnan Alzurfi (@adnanalzurfi) May 16, 2020

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