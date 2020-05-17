2020/05/17 | 11:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: بدون الحشد والجيش العراقي وبقية القوات الأمنية لا يمكن تحقيق النصر على الإرهاب | فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: بدون الحشد والجيش العراقي وبقية القوات الأمنية لا يمكن تحقيق النصر على الإرهاب | فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).