2020/05/17 | 11:36 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/أربيل..
رجح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني، الاحد، انعقاد مجلس النواب بعد عيد الفطر المبارك مباشرة، مؤكدا استعداد البرلمان لاستئناف جلساته.
وقال الدوبرداني في تصريح لـ/المعلومة/، “انني كنائب وقعت على طلب لاستئناف انعقاد جلسات مجلس النواب كون الظروف التي تمر بها البلاد تحتاج الى قوانين مهمة لعبور الازمة”.
وأضاف، أن “المعلومات الحالية تشير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الجلسات الرسمية للبرلمان ستبدأ بعد العيد مباشرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
رجح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني، الاحد، انعقاد مجلس النواب بعد عيد الفطر المبارك مباشرة، مؤكدا استعداد البرلمان لاستئناف جلساته.
وقال الدوبرداني في تصريح لـ/المعلومة/، “انني كنائب وقعت على طلب لاستئناف انعقاد جلسات مجلس النواب كون الظروف التي تمر بها البلاد تحتاج الى قوانين مهمة لعبور الازمة”.
وأضاف، أن “المعلومات الحالية تشير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الجلسات الرسمية للبرلمان ستبدأ بعد العيد مباشرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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