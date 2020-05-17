نائب: الجلسات الرسمية للبرلمان ستبدأ بعد العيد مباشرة

2020/05/17 | 11:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/أربيل..رجح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني، الاحد، انعقاد مجلس النواب بعد عيد الفطر المبارك مباشرة، مؤكدا استعداد البرلمان لاستئناف جلساته.وقال الدوبرداني في تصريح لـ/المعلومة/، “انني كنائب وقعت على طلب لاستئناف انعقاد جلسات مجلس النواب كون الظروف التي تمر بها البلاد تحتاج الى قوانين مهمة لعبور الازمة”.وأضاف، أن “المعلومات الحالية تشير […]

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