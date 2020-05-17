2020/05/17 | 11:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تظاهر عدد من المعلمين والتدريسيين الكورد في محافظة كركوك صباح اليوم الاحد احتجاجا على عدم دفع حكومة اقليم كوردستان لرواتبهم، مطالبين في الوقت ذاته بتحويل ملاكاتهم على الحكومة الاتحادية.

وقال صباح حسين احد ممثلي معلمي وتدريسيي اللغة الكوردية في كركوك لوكالة شفق نيوز، "نحن من هنا من كركوك نرفع اصواتنا وننبه السلطات الكوردية والمرکز بأن قوتنا ذمة في اعناقهم جمیعا ويجب عليهم ان يلبوا مطالبنا الشرعية وان ينقذوا هذا الشعب المظلوم من الكارثة".

واضاف "من هنا نعلن تضامننا مع المخلصين كافة في انحاء ومدن كوردستان الحبيبة، الذين يطالبون بابسط حقوقهم ".

واصدر المحتجون بيانا احتوى على عدد من المطالب جاء فيه "نحن المعلمين والموظفين في مدينة كركوك ملاكنا على حكومة اقليم كوردستان، مجتمعين اليوم هنا لكي نرفع اصواتنا واصوات الاف المعارضين الى حكومة الاقليم والحكومة المركزية والمنظمات العالمية ونطالب بابسط حقوقنا ونختصرها بالنقاط الاتية:

١-توزيع الرواتب في وقتها المحدد وبدون تأخير.

٢-نقل ملاكنا من اقليم كوردستان الي ملاك الحكومة المركزية.

٣-أستقطاع جزء من ميزانية الاقليم وتخصيصه لصرف رواتبنا.

٤-تخصيص مبلغ من ايرادات البترودولار لمعلمي وموظفي الدراسة الكوردية في محافظة كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور .. معلمون وتدريسيون كورد يتظاهرون في كركوك ويطالبون بنقل ملاكتهم على بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور .. معلمون وتدريسيون كورد يتظاهرون في كركوك ويطالبون بنقل ملاكتهم على بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).