الكهرباء تكشف سبب تراجع ساعات تجهيز مناطق في بغداد بالطاقة

2020/05/17 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، احمد العبادي، الاحد (17 أيار 2020)، اسباب انخفاض ساعات تجهيز ا...





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