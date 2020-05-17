بالصور.. احباط عملية تهريب أدوية من سوريا إلى محافظة نينوى

2020/05/17 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأحد (17 أيار 2020)، إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الادوية، كانت قادمة من سوريا باتجاه محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية نوعية نُفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، وبكمين محكم، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، وبتعاون الفوج الاول لواء المشاة 92 من إحباط عملية تهريب 13222 قطعة من الادوية المختلفة قادمة من سوريا باتجاه الموصل"، مشيرة الى أن "قطع الأدوية كانت مخبأة بشاحنة عبر قطع خاص عمل لها في بدي العجلة".

وأشارت الى أن "سائق العربة تم إلقاء القبض عليه في قرية البوير التابعة لقضاء تلعفر بالموصل"، لافتة الى "تسليم المواد المهربة والعجلة والسائق الى الجهات المختصة، لإحالتهما الى القضاء".

بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، احمد العبادي، الاحد (17 أيار 2020)، اسباب انخفاض ساعات تجهيز الكهرباء في الآونة الاخيرة.

وقال العبادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أسباب عديدة أدت إلى تقليل ساعات تجهيز الكهرباء في ال

بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، الأحد (17 أيار 2020)، عن خطة اتبعتها الوزارة للسيطرة على فيروس كورونا في 5 مناطق "موبوءة" في بغداد.

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن "التزايد في نسب الاصابات بفيروس كورونا الم

بغداد اليوم - الديوانية

وجه محافظ الديوانية زهير الشعلان، بانهاء تكليف مدير مستشفى الديوانية التعليمي محمد زهير راجي وتعين بديلا عنه.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة عن الشعلان تتضمن :"إنهاء تكليف محمد زهير راجي من مهام مستشفى الديوانية

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