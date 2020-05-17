لاعب في شالكة مهدد بعقوبة بعد شتمه لاعباً في بوروسيا دورتموند

2020/05/17 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

يواجه المدافع الفرنسي الشاب جان كلير توديبو، لاعب برشلونة المُعار إلى شالكة، عقوبة محتملة لسب الم...





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