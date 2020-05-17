بالصور.. بعثة الاتحاد الأوربي ترفع علم المثليين في هذا البلد العربي!

2020/05/17 | 11:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت بعثة الاتحاد الأوربي في العراق، اليوم الأحد، علم المثليين داخل الأراضي العراقية، وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك....

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