2020/05/17 | 11:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية صحة تقارير صحفية أفادت بالعثور اليوم الأحد على جثة سفير الصين لدى إسرائيل، دو في، داخل مقر إقامته في مدينة هرتسليا.وأعلنت الوزارة أن الشرطة وصلت موقع الحادث وشرعت في التحقيق بوفاة الدبلوماسي الصيني، دون تقديم تفاصيل إضافية.يذكر أن الدبلوماسي الصيني، البالغ من العمر 57 عاما، تولى منصب سفير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثة “السفير الصيني” في إسرائيل داخل مقر إقامته) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثة “السفير الصيني” في إسرائيل داخل مقر إقامته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).