عادل إمام يكشف متى سيعتزل الفن

2020/05/17 | 11:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الفنان المصري، عادل إمام، عن موعد اعتزاله الفن، وذلك على هامش بلوغه الـ80 عاما، الأحد.وأكد عادل إمام أن إذا شعر أن الجمهور سأم من وجوده فإنه سيتوقف عن تقديم أعمال جديدة، أو عندما أشعر بعدم وجود أفكار جديدة، بحسب موقع “البوابة نيوز”.وتابع أنه يحسب عمره منذ أن حقق حلمه بامتهان الفن […]

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