الامم المتحدة تسيء لعادات وتقاليد العراقيين ونخبه تدعو لطرد بلاسخارت

2020/05/17 | 11:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص في موقف مس مشاعر العراقيين واساء لعاداتهم وتقاليدهم الاسلامية العربية الاصيلة، رفعت بعثة الاتحاد الأوربي في العراق، الأحد، علم المثليين وبشكل رسمي داخل الأراضي العراقي، وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.وقال الحساب الرسمي للبعثة على “تويتر”، انه بـ “الاشتراك مع السفارة الكندية والسفارة البريطانية في العراق، ننضم اليوم […]

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