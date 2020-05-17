2020/05/17 | 11:46 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية عسكرية في ابي صيدا هذه نتائجها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 11:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية عسكرية في ابي صيدا هذه نتائجها) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية عسكرية في ابي صيدا هذه نتائجها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).