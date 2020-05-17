حقوق الانسان النيابية: قانون حرية التعبير ينتظر موافقة سياسية

2020/05/17 | 11:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية يسرى رجب، الأحد ، أن تشريع قانون حرية التعبير مرهون بموافقة القوى السياسية، مبينة أن تشريع القانون بات ضرورة ملحة بعد انفتاح العراق على العالم الخارجي.وقالت رجب في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تمرير قانون حرية الرأي والتعبير مرهون بموافقة الكتل السياسية”، مؤكدة أن “هناك حاجة ملحة لتشريع القانون […]

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