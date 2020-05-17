النزاهة تضبط عقدين تسبَّبا بهدر ملايين الدولارات في البصرة

2020/05/17 | 11:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الاحد، عن وجود أخطاء فنية في تنفيذ مشروع تأهيل معمل الدرفلة والخدمات الهندسية في محافظة البصرة؛ ممَّا أدَّى لإلحاق الضرر بالمال العام، مبينة أن الكلفة الإجمالية للمعمل قاربت (40) مليون دولار.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “فريق عمل مديرية تحقيق البصرة الذي انتقل إلى الشركة العامة […]

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