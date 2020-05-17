العمليات المشتركة: التحالف الدولي لا يشارك بـ”اسود الجزيرة” وهذا ما حققته لغاية الان

2020/05/17 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف المتحدث باسم قيادة عمليات المشتركة اللواء الطيار تحسين الخفاجي، الاحد، عن تفاصيل العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الاجرامي، مبينا ان عمليات اسود الجزيرة تجري دون اشتراك التحالف الدولي.وقال الخفاجي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “العمليات الارهابية التي حصلت مؤخرا في ديالى وصلاح الدين كانت بسبب وصول الامداد للتنظيمات الارهابية من الصحراء والحدود السورية”.[…]

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