وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي يدعو وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري إلى زيارة طهران

2020/05/17 | 12:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري الى زيارة طهران.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي أكد ان نظرة إيران للعراق نابعة من تاريخ وثقافة ودين مشترك.وأعرب عن ارتياحه لتشكيل … Readmore

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