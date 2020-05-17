2020/05/17 | 12:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هروب دواعش من سجن الهول السوري المحاذي لحدود العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 12:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هروب دواعش من سجن الهول السوري المحاذي لحدود العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هروب دواعش من سجن الهول السوري المحاذي لحدود العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).