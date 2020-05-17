فونتيليس يؤكد استمرار الاتحاد الأوربي بالوقوف إلى جانب العراق دعما لسيادته واستقراره

2020/05/17 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الممثل السامي للشؤون الخارجية، نائب رئيس المفوضية الأوربية، جوسيب بوريل فونتيليس، استمرار الاتحاد الاوربي بالوقوف الى جانب العراق دعما لسيادته واستقراره.

وأعرب فونتيليس عن تطلع المفوضية الأوربية للعمل مع الحكومة العراقية عن قرب وهي تتصدى للتحديات التي تواجه العراق، مشيرا الى أن الإتحاد الأوربي سيستمر بالوقوف الى جانب العراق دعما لسيادته واستقراره وأمنه وازدهاره.

وبين فونتيليس أن بعثة الإتحاد الأوربي مازالت تعمل في العراق ضمن إطار التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة والعنف والتطرف، وتقدّم المشورة الى الجهات العراقية على المستوى الإستراتيجي في الملفات التي تعدّها الحكومة العراقية أولوية وطنية.

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