الكاظمي والعبادي يبحثان الانتخابات المبكرة ومطالب المتظاهرين والازمة المالية وجائحة كورونا

2020/05/17 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي مستجدات الاوضاع في العراق.

وناقش الجانبان اخر المستجدات السياسية والامنية والاقتصادية والسبل الكفيلة لوضع الحلول الناجعة للتحديات العديدة التي يشهدها البلد ومنها الازمة المالية وجائحة كورونا والوضع الامني في عدد من المحافظات والعلاقات الخارجية وملف الخدمات اضافة الى الانتخابات المبكرة ومطالب المتظاهرين الحقة.

وتم التأكيد على اهمية وجود استقرار سياسي يتيح للحكومة الحالية اتخاذ اجراءات تنقذ البلد من الازمات التي يشهدها.

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