طائرة أميركية تحرق 200 دونم من حقول القمح في سوريا

2020/05/17 | 12:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا”، الاحد، بأن طائرة للقوات الأمريكية أقدمت على احراق أكثر من 200 دونم من حقول القمح عبر رميها عددا من البالونات الحرارية فوق الأراضي الزراعية بريف مدينة الشدادي جنوب الحسكة.وذكرت الوكالة في خبر لها اطلعت عليه /المعلومة/، إن “طائرة حوامة “أباتشي” تابعة لقوات الاحتلال الأمريكية قامت صباح اليوم […]

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